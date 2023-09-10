وصلت سفينة الإمداد المصرية المحملة بالمساعدات الانسانية الكويتية الى ميناء (بورتسودان) السوداني بعد يومين من ابحارها من ميناء سفاجا المصري وعلى متنها 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى الشعب السوداني.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الى السودان خالد الزيد في تصريح لـ «كونا» انه كان في استقبال سفينة الامداد المصرية المحملة بالمساعدات الكويتية السفير المصري لدى السودان هاني صلاح الذي اشاد بحجم المساعدات الكويتية اضافة الى عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والخليجية ومسؤولين سودانيين. وذكر الزيد ان المساعدات المقدمة تؤكد مجددا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت ممثلة في الهلال الأحمر تجاه الشعب السوداني عبر حملة «الكويت بجانبكم».

وأكد ان الكويت لن تتوانى في اغاثة المحتاجين والمتضررين من جراء الكوارث او الازمات الداخلية، مبينا ان ما يجمع الكويت والشعب السوداني علاقات وأواصر اخوية طيبة.

وعن تصريحات المسؤولين السودانيين الذين كانوا في استقبال سفينة الامداد المصرية، قال الزيد انهم أعربوا عن بالغ الشكر والتقدير للجهود الكويتية المستمرة لإغاثة السودان، مثمنين سرعة الاستجابة في تقديم العون للسودان في هذه الظروف الحرجة.

وأوضح أن الكويت كانت على قدر الحدث وعظم المسؤولية ولم تتأخر في تلبية الواجب الإنساني عبر برامجها الاغاثية، معربا عن الشكر للجهود التي بذلتها السفارة الكويتية في القاهرة من اجل تسهيل شحن المساعدات الانسانية بحرا الى السودان.

وأكد الزيد ان فريقا من المتطوعين يرافق شحنة المساعدات الانسانية الكويتية من اجل تسليم المساعدات الانسانية للهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية وكذلك الاشراف على توصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها.