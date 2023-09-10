الوزير طالب بأهمية البناء على النجاحات السابقة والاستمرار في تطوير وتحديث الناقل الوطني

أكد على ضرورة الالتزام بتطبيق الشفافية والحوكمة الرشيدة لتعزيز العمل الجماعي في الشركة

استقبل وزير المالية فهد الجارالله في مكتبه أمس الكابتن طيار عبدالمحسن الفقعان الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، والذي كلف بمهام منصبه في 6 الجاري.

في بداية اللقاء، رحب الجارالله بالرئيس الجديد للخطوط الجوية الكويتية، وهنأه على تكليفه بهذا المنصب، مؤكدا على أهمية البناء على النجاحات السابقة والاستمرار في تطوير وتحديث الناقل الوطني والارتقاء بخدمة المسافرين.

كما أكد وزير المالية خلال الاجتماع على دعمه للشركة وتذليل كل العقبات التي تمثل عائقا لتطوير وتنمية الناقل الوطني (الكويتية)، مع ضرورة الالتزام بالقيم المؤسسية والمهنية المتمثلة بالشفافية والحوكمة الرشيدة بما يعزز العمل الجماعي والاستمرار في التطوير.