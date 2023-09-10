تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بخالص العزاء والمواساة الى المملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في ضحايا الزلازل المدمرة التي تعرضت لها عدة مناطق في المملكة، سائلا المولى سبحانه أن يتغمد من توفاهم بواسع رحمته، ويعجل بشفاء الجرحى والمصابين وبنجاة العالقين.

وقال الخالد: ‏لا يسعني أمام قضاء الله تعالى إلا أن أتوجه بأصدق آيات العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مبتهلا إليه سبحانه أن يعين المغرب الشقيق على تجاوز هذا البلاء العظيم.

وأضاف: بكل الإجلال أثمن الأمر السامي لصاحب السمو الأمير إلى مجلس الوزراء بتقديم الجهات المختصة المختلفة كل المستلزمات الإغاثية اللازمة للأشقاء في المملكة المغربية العزيزة، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

ونوه بالتجاوب السريع لجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية، التي أعلنت عن بدء حملات التبرع لإغاثة الشعب المغربي الشقيق، مؤكدا أن أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير وتقديم العون للمكروبين حول العالم لن يتوانوا في المؤازرة وأداء الواجب المستحق إزاء إخوانهم في المملكة، داعيا المولى سبحانه أن يخفف عنهم مصابهم الأليم.