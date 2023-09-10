وقّعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية تعاون أكاديمي وتدريبي وعلمي مع قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية والبحثية والأكاديمية الشاملة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن الاتفاقية تهدف أيضا إلى نقل الخبرات وتطويرها في مجالات العمل المشترك بين الجانبين ورفع مستوى الثقافة العامة عبر تبادل الخبرات ونشر الأبحاث في الدوريات العلمية والبحثية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

وأضافت أن الاتفاقية تسعى كذلك إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي من خلال عقد دورات تدريبية للطلبة والعاملين من منتسبي وزارة الداخلية.

وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن مناقشة الأنظمة والقوانين المنظمة في مجال التعليم والتدريب والاستفادة من البنية المؤسسية كالمختبرات التعليمية والقاعات الدراسية إضافة إلى تبادل الأنظمة التعليمية والإدارية الحاسوبية المرتبطة في المجال الأكاديمي والأنظمة المساندة للعمل الإداري وتبادل معايير الجودة والتطوير في جميع التخصصات لدى الطرفين.

وشهد توقيع الاتفاقية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من مسؤولي الجانبين.