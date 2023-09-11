الدوحة - فريد عبدالباقي



يواصل المنتخب القطري الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب روسيا المقرر لها في الـ 6:15 مساء غد على ستاد الجنوب المونديالي، في ثاني وديات العنابي بأجندة «FIFA Day»، لشهر سبتمبر الجاري، وكان المنتخب القطري خسر وديته الأولى أمام المنتخب الكيني بنتيجة 1-2، في أولى مباريات المنتخب القطري بالدوحة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى مهمة تدريب المنتخب خلفا للإسباني فيليكس سانشيز الذي يتولى حاليا تدريب منتخب الإكوادور.



إلى ذلك، قدم الاتحاد القطري لكرة القدم خالص التعازي إلى الأشقاء في المملكة المغربية في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة، وتضامن الاتحاد القطري مع الأشقاء في المغرب، وكتب في منشور على حسابه في منصة «X»: «خالص التعازي القلبية والمواساة لضحايا الزلزال الذي أصاب المملكة المغربية الشقيقة، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، يا رب العالمين».



من جانب آخر أنقذ نادي الريان، لاعب منتخب قطر رودريغو تاباتا (42 عاما) من الاعتزال، بعد أن ضمه إلى صفوف الفريق لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي السد بنهاية الموسم المنصرم، وكان تاباتا لاعبا سابقا في صفوف الريان، لعب معه عدة مواسم قبل أن يرحل إلى السد منذ 3 أعوام.



وجاء التعاقد مع تاباتا بطلب من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لتعويض غياب الثنائي المحترف الإسباني رودريغو مورينو، والمغربي سفيان بوفال بداعي الإصابة.