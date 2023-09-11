أعلن فياريال صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم، تعيين المدرب السابق لبلد الوليد خوسيه روخو «باشيتا» على رأس إدارته الفنية خلفا لكيكي سيتيين المقال من منصبه بعد النتائج المخيبة.



وقال فياريال في بيان «سيقود باشيتا حصته التدريبية الأولى اليوم»، مؤكدا أنه سيتم تقديمه رسميا في اليوم ذاته.



وخسر فياريال 3 من مبارياته الأربع الأولى ويحتل المركز 15 في الترتيب، ما دفع الإدارة للتخلي عن خدمات مدرب برشلونة السابق كيكي سيتيين.



وكان «باشيتا» أقيل من منصبه مدربا لبلد الوليد في أبريل الماضي عندما كان يصارع من أجل البقاء قبل أن ينتهي به الأمر في الدرجة الثانية في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي.



وكان المدرب الإسباني البالغ من العمر 55 عاما أعاد بلد الوليد إلى الدرجة الأولى صيف 2022، وقاد إلتشي من الدرجة الثالثة إلى الأولى بين عامي 2018 و2020.



وستكون أول مباراة له مع فريقه الجديد على أرضه ضد ألميريا في 17 الجاري، قبل مواجهة رين الفرنسي في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الخامس من أكتوبر.