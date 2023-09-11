أكد نادي أرسنال رحيل مهاجمه الدولي العاجي نيكولاس بيبي إلى طرابزون سبور التركي.



وقال أرسنال في بيان «يمكننا أن نؤكد أن نيكولاس بيبي غادر النادي. لقد اتفقنا على إنهاء عقده بأثر فوري» في إشارة إلى فسخ التعاقد بينهما قبل عام من انتهائه. وكان بيبي أغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني قبل الصيف الحالي بعدما ضمه الى صفوفه في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون يورو من ليل الفرنسي، قبل أن يصبح لاعب الوسط ديكلان رايس أغلى التعاقدات في تاريخه بعدما ضمه هذا الصيف من جاره وست هام يونايتد مقابل 122 مليون يورو.



وسجل بيبي 27 هدفا في 111 مباراة مع أرسنال، لكنه لم يقنع أبدا، حيث لعب أساسيا في 43 مباراة فقط. في الموسم الماضي، عاد إلى البطولة الفرنسية على سبيل الإعارة للدفاع عن ألوان نيس دون أن ينجح في استعادة وهجه خصوصا بسبب إصابة متكررة في الركبة.