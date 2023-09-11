قال رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي، إن «رياضة الرماية الآسيوية وبقيادة كويتية تشهد تطورا كبيرا وتحقق إنجازات مميزة في البطولات الدولية والأولمبية»، مشيرا إلى أنها باتت تصنف بأنها واحدة من أهم قارات العالم في رياضة الرماية على المستوى الدولي.



وقال روسي في بيان صحافي صادر عن الاتحاد الآسيوي للعبة، الذي يتخذ من الكويت مقرا له بمناسبة انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت في الكويت وشهدت تجديد الثقة بمرشح الكويت الشيخ سلمان الحمود بتزكيته رئيسا للاتحاد الآسيوي للسنوات الأربع المقبلة، قال إن اجتماعات الاتحاد الآسيوي التي شاركت فيها 41 دولة آسيوية تضمنت إضافة إلى الانتخابات اتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها الارتقاء أكثر بمستوى الرماية في القارة، لاسيما في الدول الناشئة، مشيدا باستضافة الاتحاد الكويتي للعبة الاجتماعات بنجاح.



من جانبه، أكد أمين عام الاتحاد الدولي للرماية الألماني ويلي جريل، في تصريح، دعم الاتحاد الدولي لكل الاتحادات القارية باعتبارها من أهم عناصر النهوض باللعبة على مستوى العالم، مشيدا بالأجواء الطيبة التي سادت اجتماعات الاتحاد الآسيوي في الكويت.



وقال جريل إن رياضة الرماية الكويتية باتت في مصاف الدول المتقدمة لاسيما باختصاص رماية الشوزن (سكيت ـ تراب) بدليل تحقيقها البطاقة الأولى المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، متوقعا حجزها المزيد من بطاقات التأهل في البطولات الكبرى المقبلة.