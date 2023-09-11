القاهرة ـ محمد صلاح



أعرب الفنان كريم عبدالعزيز، عن قلقه الشديد المصحوب بالسعادة عقب إعلان أنه أصبح الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية واستحق لقب نجم شباك التذاكر بجدارة، بعدما حققت أفلامه الأخيرة نجاحا كبيرا للغاية، سواء من خلال الإيرادات أو إشادات الجمهور والنقاد، وكان آخرها فيلم «بيت الروبي»، الذي نافس من خلاله في موسم الصيف الحالي، وبلغ إجمالي إيراداته حتى الآن 126 مليون جنيه،. ولم يكتف كريم بحصده لقب الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بـ «بيت الروبي»، بل ان المركزين الثاني والثالث كانا من نصيبه أيضا، حيث يأتي فيلمه «كيرة والجن» في المركز الثاني بإجمالي إيرادات بلغ 120 مليون جنيه العام الماضي، وفي المركز الثالث جاء فيلمه «الفيل الأزرق 2» بإجمالي إيرادات بلغت 103 ملايين جنيه عام 2019.