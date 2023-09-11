واصل إنتر ميامي انتصاراته في الدوري الأميركي لكرة القدم على الرغم من افتقاده لجهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بفوزه على ضيفه سبورتنغ كنساس سيتي 3-2، منعشا آماله في التأهل إلى «الأدوار الإقصائية».



وغاب ميسي عن صفوف إنتر الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جرمان لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية، إضافة إلى 7 لاعبين آخرين دوليين.



ورفع فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 12 في مختلف المسابقات.