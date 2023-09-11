عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الحادية عشرة من الضاحية N3 بجنوب مدينة سعد العبدالله وفق المواعيد التالية:



توزيع بطاقات الاحتياط اليوم الإثنين 11 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 2005/12/31 وما قبل.



وأضافت «السكنية» أنه في حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة «الأساسية والاحتياط» أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن في مقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.