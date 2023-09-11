نظمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد ندوة لموظفيها عن الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي إيمانا من الوكالة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وانطلاقا من أهمية الإسعافات الأولية في حياة الفرد والمجتمع.



وقالت رئيسة قسم العلاقات العامة في الوكالة أفضال الفليج في تصريح لـ (كونا) إن الندوة استعرضت أهم الإجراءات الواجب اتباعها في الإسعافات الأولية المتعلقة بعدد من الحوادث والتعامل معها وأهمها الإنعاش القلبي إضافة إلى التعامل مع أزمة السكر والكدمات وكيفية نقل المصاب إلى المستشفى بطرق آمنة.



وأضافت الفليج أن «كونا» تسعى إلى تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية بين الموظفين لأهميتها في المحافظة على الحياة في حالات الطوارئ وتقليل المخاطر ومنع تدهور حالة المصاب، لافتة إلى أن قواعد ومبادئ الإسعافات الأولية توفر فرصا كبيرة لإنقاذ الأرواح وزيادة فرص النجاة.



وأكدت حرص «كونا» على تنمية وتطوير مهارات الموظفين الحياتية نظرا إلى أهمية دورها المساند في ممارسة الأعمال سواء داخل الوكالة أو خارجها، متوجهة بالشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على مشاركتها خبرتها في مجال الإسعافات الأولية مع موظفي الوكالة.



من جانبه، قال المحاضر المتطوع من الهلال الأحمر طارق الملا إن مثل هذه الدورات ضرورية جدا ويحتاجها جميع الموظفين للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين.



ولفت الملا إلى أهمية معرفة التعامل مع أنواع الجروح والكسور والنزيف وأنواعه ودرجاته وكيفية عمل الإسعافات في حال حصولها إلى حين وصول سيارة الإسعاف لنقل المصابين.



وأشار إلى ضرورة معرفة خطوات الإنعاش القلبي والرئوي في حال وجد مصابون في حالة فقدان التنفس أو الوعي وغير قادرين على الاستجابة، مبينا أنه تم إجراء تدريب عملي على كيفية فحص التنفس والنبض وعمل الضغط الخارجي على الصدر لإنعاش المصاب.