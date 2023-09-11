مناقشة أفضل الممارسات التي تجنب الاقتصاديين الوقوع في فخ التوقعات السلبية لأسواق المال

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر، يجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 12 تحت شعار «موارد اليوم..ثروات الغد» في مركز إكسبو الشارقة، الخبراء ورواد الاقتصاد العالمي: د.رجاء المرزوقي، وديفيد داوكوي لي، والبروفيسور فان غانغ، في جلسة مهمة وحيوية بعنوان «التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟»، حيث يقودون حوارا جريئا ينتظره خبراء الاقتصاد وقادة القطاعات المالية، حول التضخم وأثره على موارد وثروات المجتمعات والشعوب، وأهمية تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل شفاف وفعال، ويقدمون أفضل الرؤى والتوجهات للتغلب عليها.



الاقتصاد والسياسات النقدية



ويشغل الخبير الاقتصادي د.رجاء المرزوقي منصب المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي وكبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وخبير متعاون مع صندوق النقد الدولي، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى، حيث رأس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كل من أذربيجان وأوزبكستان، كما تولى تدريب البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، وحمل مشعل استراتيجية «الأمن الاقتصادي للأمن الوطني».



ويعد ديفيد داوكوي لي، أحد كبار الاقتصاديين الصينيين، ومدير مركز الصين في اقتصاد العالم في جامعة تسينغهوا، وأحد الأكاديميين الثلاثة الذين تولوا مهام مندوبية السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، كما شغل داوكوي عدة مناصب أكاديمية في جامعات مرموقة، ويعتبر من أهم كتاب المقالات الاقتصادية التحليلية التي نشرت في أبرز الصحف العالمية.



أما البروفيسور فان غانغ فهو مدير المعهد الوطني الصيني للبحوث الاقتصادية، والأمين العام لمؤسسة الإصلاح الصينية، كما أنه أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين، ورئيس معهد التنمية الصيني، أحد أكبر 25 مركزا فكريا وطنيا في الصين، وتشمل منشوراته أكثر من 100 بحث أكاديمي منشور في المجلات الأكاديمية الصينية والإنجليزية و12 كتابا، ولعب أدوارا قيادية في المشاريع البحثية بتكليف من البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها.



شبح التضخم



ويتطرق د.رجاء المرزوقي وديفيد داوكوي لي والبروفيسور فان غانغ في جلسة «التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟»، والتي يديرها عبدالله المديفر، مقدم البرامج والإعلامي السعودي، إلى مجموعة من المحاور المهمة والحساسة التي تهم الاقتصاديين والقادة الحكوميين والجمهور العام، حيث يناقشون أفضل السبل التي يمكن للحكومات من خلالها أن تشرح للجمهور قضايا مثل التضخم بطرق سهلة الفهم، وما الطرق الأكثر فاعلية للاتصال بشكل شفاف حول الأخبار الاقتصادية السلبية، والممارسات التي تجنب الاقتصاديين الوقوع في فخ التوقعات السلبية لأسواق المال.



وفي جزء آخر من الجلسة، سيركز المتحدثون على التأثيرات والآثار التي يخلفها التضخم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يقدمون نظرة على كيفية تأثير التضخم على جاذبية الدول في المشهد الاقتصادي العالمي، وسبل محافظتها على علاقاتها الاقتصادية مع المستثمرين، وطمأنتهم في الأوقات الاقتصادية الصعبة، كما سيوجهون إلى أفضل الخطابات التي ينبغي أن تتبناها الحكومات أمام العالم في هذا الشأن، وأنواع الاستثمارات التي يمكن جذبها في أوقات التضخم.