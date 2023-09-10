قال رودي فولر مدير المنتخب الألماني، والذي سيتولى المسؤولية الفنية للفريق لمباراة واحدة فقط بعد إقالة هانسي فليك، إن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يكن لديه خيار آخر سوى التحرك.



وجرت إقالة فليك بعد الخسارة الثقيلة 1-4 أمام اليابان السبت وديا على ملعبه، وهي الخسارة الرابعة في خمس مباريات، وكان المنتخب الياباني قد هزم ألمانيا أيضا في دور المجموعات بكأس العالم الأخيرة، وهي النتيجة التي ساهمت في خروج الفريق مبكرا من البطولة.

وقال فولر في بيان: «مباراة اليابان أظهرت بوضوح عدم وجود تحسن، وكان على الاتحاد أن يتحرك ويتحمل المسؤولية»، وذلك في الوقت الذي ستقام فيه بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بين شهري يونيو ويوليو.



وأضاف فولر أن فليك «أرهق نفسه» في الأشهر الأخيرة، دون أن يسفر ذلك عن نتيجة.



واعترف فولر بأن ذلك لم يكن سهلا عليه أيضا، حيث استعان به الاتحاد بعد الخروج الثاني على التوالي من دور المجموعات بكأس العالم، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بأوليفير بيرهوف من المنصب الذي شغله فولر فيما بعد.



وأوضح: «لقد انضممت إلى الاتحاد الألماني في فبراير لدعم هانسي فليك بكل إمكانياتي، وذلك من أجل رفع الضغط عنه ولكي ينجح كرويا».



وكان فولر مدربا للمنتخب الألماني في كأس العالم 2002 وقاد «المانشافت» إلى النهائي، كما خرج الفريق تحت قيادته من الدور الأول في أمم أوروبا 2004.



وسيتولى الرجل البالغ من العمر 63 عاما، مهمة قيادة منتخب الماكينات في مواجهة فرنسا الودية يوم الثلاثاء في دورتموند، وسيكون معه مدرب منتخب ألمانيا تحت 20 عاما هانيس وولف ومساعده ساندرو فاغنر.



وتابع فولر: «المهمة الأكثر إلحاحا بعد تلك المباراة ستكون إيجاد مدرب وطني قادر على إعادة إحياء الفريق في فترة قصيرة والتحضير لأمم أوروبا العام المقبل، والتي نأمل جميعا في أن تكون بطولة إيجابية للكرة الألمانية وللبلاد ككل».



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن جوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ والبالغ من العمر 36 عاما، هو المرشح المفضل لخلافة فليك.