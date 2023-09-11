أطلقت وزارتا الإعلام والتربية أمس حملتهما الإعلامية التوعوية المشتركة تحت شعار «بدأنا بهمة» استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 وتتضمن رسائل توعوية وإرشادات لأولياء الأمور والطلبة.



وقالت «الإعلام» و«التربية» في بيان صحافي مشترك عقب اجتماعات ضمت قياديي الوزارتين، إن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية العام الدراسي وتشجيع مشاركة المجتمع وأهل الميدان التربوي في دعم التعليم وبث روح الحماس والدافعية بين الطلبة وأولياء أمورهم بالإضافة إلى رصد أبرز الاستعدادات للعام الدراسي.



وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن إن الحملة ستشمل جميع منصات الوزارة من تلفزيون وإذاعة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدا بالتعاون القائم مع وزارة التربية من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة للارتقاء بالعملية التعليمية.



وأضاف المحيسن أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام الساعية إلى تحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة وبما يؤكد الدور الإعلامي في صناعة محتوى معرفي يدعم التحصيل والإبداع.



من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان وفق البيان أهمية التعاون القائم مع وزارة الإعلام في تدشين الحملة التي تنطلق من إدراك ضرورة توجيه الرسائل الإيجابية لتعزيز الحماس لدى المتعلمين وتحقيق الأهداف الدراسية لكل مرحلة وتعزيز التواصل الدائم مع أولياء الأمور، إضافة إلى تقديم جميع المعلومات سواء للمعلمين أو المتعلمين أو أولياء الأمور.



وأشار السلطان إلى أن الحملة ستعرض جهود الكوادر في توفير كل المستلزمات اللوجستية للمدارس إضافة إلى تسليط الضوء على دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لجميع الطلبة والمعلمين والهيئة الإدارية مع بداية العام الدراسي الجديد. وتأتي الحملة التي تستمر إلى 28 سبتمبر الجاري تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بتكليف «التربية» بالتنسيق مع «الإعلام» وإعداد خطة إعلامية لنشر الوعي بأهمية الاستعداد الجيد لبداية العام الدراسي الجديد وتوفير المعلومات حول التقويم الدراسي.