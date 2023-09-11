عبدالعزيز الفضلي



أعلنت جمعية الكشافة الكويتية استضافة الكويت الملتقى الشبابي الكشفي الدولي للتحول الرقمي الذي يقام تحت شعار «إبداع وابتكار» بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية والمعهد العربي للتخطيط خلال الفترة بين 16 و22 الجاري.



وذكرت الجمعية، في بيان صحافي، أن الجمعيات الكشفية العربية والمنظمات الكشفية العالمية اختارت الكويت لتنظيم هذا الملتقى لتميزها في استضافة المحافل الدولية إضافة إلى تطور الحركة الكشفية الكويتية ومكانتها المرموقة في المجال الكشفي.



وبينت الجمعية أن الملتقى يشارك به أكثر من 180 قائدا وكشافا يمثلون 43 دولة عربية وأجنبية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفعاليات والأنشطة الشبابية التي تقام على هامش الملتقى في المعهد العربي للتخطيط. وقالت إن الملتقى سيشهد عدة اجتماعات بحضور رؤساء وأمناء الجمعيات الكشفية وأعضاء اللجنة الكشفية العربية ورئيس المنظمة الكشفية العالمية وأمينها العام، كما سيتضمن اجتماعا استثنائيا طارئا للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات واجتماعا للجنة الكشفية العربية.



وثمنت الدور الكبير لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول للوفود المشاركة وإعطائه توجيهات وتعليمات للمعنيين بالوزارة بسرعة إنجاز التأشيرات.



وأعربت الجمعية عن بالغ الشكر لجميع المتطوعين ومنتسبي الحركة الكشفية الذين يعملون على مدار الساعة في الاستعدادات لإقامة هذا الملتقى الهادف.