عبدالعزيز الفضلي



انتظمت الهيئات التعليمية والإدارية في مدارسها أمس بعد انتهاء العطلة الصيفية وسط استعدادات مكثفة قامت بها وزارة التربية من حيث توفير جميع ما تحتاجه الإدارات المدرسية لبدء عام دراسي متكامل لأبنائنا الطلبة والذي ينطلق الأحد المقبل بدوام تلاميذ الصف الأول ابتدائي ثم يليه دوام بقية الصفوف والمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 18 الجاري ورياض الأطفال يوم 20 من الشهر نفسه.



كما شهد امس دوام الموجهين الفنيين لمختلف المجالات الدراسية والموجهين العاملين في الأنشطة التربوية ومشرفي المختبرات في المناطق التعليمية.



وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق فقد باشر المعلمون أعمالهم من غير وجود بصمة وكان نظام الدوام كالمعتاد توقيع حضور في بداية دوام اليوم وتوقيع انصراف في نهايته.