أسامة دياب



برعاية وزارة الخارجية الأميركية من خلال سفارة الولايات المتحدة في الكويت، أطلقت مرسيدس فازكيز مبادرة فريدة في مجال الأمن السيبراني لتدريب 50 امرأة في الكويت من خلال مشروع بناء المهارات الابتكاري وهي مبادرة تدريبية مبتكرة ورائدة من نوعها في الكويت وتهدف الى تدريب كوادر لتنمية القدرة على الاستجابة لتهديدات السيبرانية المعقدة المتطورة باستمرار.



وقالت مرسيدس فازكيز ان لديها رغبة عميقة في تمكين النساء في المجتمعات وتزويدهن بمهارات مستدامة للمستقبل، مشيرة الى انها تطمح لدور كبير للنساء في التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات العالمية في مجال الأمن السيبراني، من اجل مستقبل آمن ومزدهر.



وتابعت: ممتنون جدا لوزارة الخارجية الأميركية من خلال سفارة الولايات المتحدة في الكويت على ثقتهم ودعمهم غير المتناهي لجعل هذه المبادرة حقيقة وواقعا.



وأضافت ان برنامج «خمسون امرأة في مجال الأمن السيبراني في الكويت» سيوفر تدريبا مبتكرا ورائدا لتعزيز الاندماج في اقتصاد رقمي تنافسي وسوق عمل لتعزيز المهارات المستدامة للمستقبل، مع توليد فرص العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتطبيقات الرقمية وتمكين المجتمعات في الكويت من خلال تعزيز تطوير مهارات على مستوى عالمي من خلال مكانة الولايات المتحدة الريادية في تكنولوجيا الأمان السيبراني وأمن النساء الاقتصادي والتعليم. وأضافت ان الدور المشترك للنساء في مجال الأمن السيبراني أصبح أمرا أساسيا وضروريا لضمان مرونة الأمن السيبراني لتعزيز الأمن واستغلال الفرص.