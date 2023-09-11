استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية حمد راشد المري، كما استقبل الرئيس السعدون سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل مافروس.



من جهة اخرى، قام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس بزيارة إلى النائب د.عبدالكريم الكندري في مركز صباح الأحمد للقلب في المستشفى الأميري.



واطمأن السعدون على صحة النائب الكندري الذي تعرض لوعكة صحية أدخل على إثرها المركز لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.



وأعرب السعدون عن تمنياته بالشفاء العاجل للكندري، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة العافية.