أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الأخير على الحملة الصيفية «عيشها مرتين» الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز باسترداد نقدي 100% يصل لغاية 2000 دينار.



وقد تم إجراء السحب يوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز كل من: الرابح الأول: محمد جميل الفودري، الرابح الثاني: شارميلا ساجد، الرابح الثالث: الهام جعفر الحسن، الرابح الرابع: سليمان خالد الشرف، الرابح الخامس: عبدالعزيز محمد الحمد.



وتعليقا على هذه الحملة، قال مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي: «لقد دأب التجاري من خلال حملات وبرامج تسويقية متميزة على مكافأة عملائه من أصحاب البطاقات الائتمانية، وذلك بمنحهم فرصة للحصول على العديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات متنوعة ومنها الاسترداد النقدي على مشترياتهم».



وأوضح أن الحملة التي طرحها البنك في فصل الصيف، والتي واكبت موسم السفر قد حققت أهدافها وساهمت في زيادة ولاء العملاء للبنك التجاري الكويتي، وأن البنك يسعى دائما إلى تقديم أفضل وأحدث الخدمات والعروض والحملات لعملائه، ومنها حملة «عيشها مرتين» التي شهدت إقبالا واسعا من عملاء البنك التجاري الكويتي وحققت نجاحا كبيرا.