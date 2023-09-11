علي الملا: نلتزم بأن نكون البنك الأقرب لعملائه أينما كانوا.. وتقديم تجربة مصرفية استثنائية

التوسع المستمر لشبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي بالكويت يعزز ريادة «الوطني» محلياً

انتشارنا الجغرافي مدروس ويتوافق مع تطلعات عملائنا التي نتعرف على كل تفاصيلها بدقة

«الوطني» يمتلك 72 فرعاً على مستوى الكويت.. ونحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي





يحرص بنك الكويت الوطني دائما على الوصول لعملائه وتلبية احتياجاتهم أينما كانوا، وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن افتتاح فرعه الجديد في «الخيران هايبرد أوتليت مول»، الذي يمكن عملاءه من إتمام كل معاملاتهم بسرعة وسهولة على مدار أيام الأسبوع. ويستقبل الفرع الجديد العملاء طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء يوم الجمعة.



ويتوافر في الفرع جهاز الصراف التفاعلي، حيث يمكن للعملاء التحدث مباشرة مع أحد موظفي البنك بالصوت والصورة لمساعدته على إتمام معاملاته المصرفية بسرعة وسهولة وفي أي وقت، فيما تتميز الخدمة بأعلى مستويات الأمان والخصوصية.



وشهدت مراسم افتتاح الفرع حضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، والذين استقبلوا رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين محمد جاسم المرزوق، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين عبدالوهاب مرزوق المرزوق.



كما حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف، ومدير إدارة الفروع المحلية، بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني علي الملا، ومساعد مدير عام بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي، ومجموعة من قيادات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.



وقد احتفى البنك بعملائه من زوار الفرع الجديد في أول يوم عمل، حيث تم تقديم القهوة والوجبات الخفيفة من Press Cafe، إضافة إلى تقديم قسائم نقدية من شركاء البنك ضمن برنامج مكافآت الوطني. وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الفروع المحلية، بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني علي الملا: «نلتزم بأن نكون الأقرب لعملائنا أينما كانوا، لذلك نحرص على مواصلة الانتشار بكل أنحاء الكويت، وذلك في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائنا وتناسب أنماط حياتهم المتنوعة بما يساهم في إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها».



وأضاف الملا: «انتشارنا الجغرافي مدروس ويتوافق مع تطلعات عملائنا التي نتعرف على كل تفاصيلها بدقة من خلال التواصل المستمر معهم وتحليل ما نحصل عليه من آراء واقتراحات، معتمدين في ذلك على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات».



وأكد أن التوسع المستمر للشبكة المصرفية لبنك الكويت الوطني من الفروع وأجهزة الصراف الآلي على مستوى الكويت يعزز ريادته للسوق المحلي ويأتي في إطار استهداف البنك لتكامل خدمات تلك الفروع مع ما تقدمه قنواته الإلكترونية على مدار الساعة، بما يوفر للعملاء تجربة مصرفية شاملة.



ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار البنك من خلال 72 فرعا على مستوى الكويت، بالإضافة إلى تميزه بأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي داخل الفروع وخارجها.

وتضاهي فروع بنك الكويت الوطني الجديدة المستويات العالمية، وتعكس التغييرات الهائلة التي يدخلها البنك على الفروع التقليدية، بداية من التصميم والخدمات التفاعلية والحلول المصرفية المتطورة التي يقدمها الفرع، والتي تتماشى مع التطورات المصرفية المتسارعة، كما تعكس التغيرات الموجودة بالفروع الجديدة تطلعات العملاء الذين يتواصل معهم البنك ويقف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويحرص على أن يلمسوها أثناء زيارتهم.