

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، حيث يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين: عباس أحمد الحداد، هانى راضى ظريف، كاظم موسى الصراف، اسمهان محمد قبازرد، عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، نظام أحمد الخياط، عبدالله حزام الظفيري، منصوره رشيد الرشدان، حمد محمد السعد، عبدالناصر محمد ابوطالب، جاسم جواد الشطي، علي حسن حسين، صالح ماجد خميس، يونس محمدو ريشايدين، ارنجري رافيل انتوني، عصام زغلول، أحمد ناصر المنصور، ماجد محمد رشيد، مكيه علي الخضري، محمد وجيه جاد.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، حيث ان حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.



وللمزيد من المعلومات حول فتح حساب كنز، والسحوبات أو أي من منتجات وخدمات البنك، يرجى زيارة أي من فروع بنك برقان، أو التواصل مع مركز الاتصال على 1804080 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك برقان www.burgan.com.