استعراضاً لأحدث المشاريع الضخمة التي يجري العمل على تشييدها في المملكة العربية السعودية، تشارك شركة شمول القابضة، والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة قدرها 60%، في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر بجناح متكامل ومتميز.



وعبرت شركة شمول عن اعتزازها بالمشاركة في المعرض، قائلة: «نحن سعداء بمشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي، والذي يحتفي بالقطاع العقاري، حيث نسعى إلى تعريف العالم بإنجازاتنا في مجال مشاريع التطوير ونظرتنا الإستراتيجية من خلال مشروعاتنا العقارية الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات العالمية». وحول المشاريع التي تشارك شمول في المعرض من خلالها، أوضحت الشركة في بيان صحافي: «نشارك اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة أحدث مشاريعنا في قطاع التطوير العقاري والترفيهي والسياحي في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل محفظتنا حاليا مشروعي الأﭬنيوز- الرياض والأفنيوز- الخبر اللذين يجري العمل على تشييدهما».



ويعد الأﭬنيوز- الرياض أحد أهم المشاريع العقارية الضخمة التي تتولى شركة شمول تطويرها بالرياض، حيث تبلغ قيمة المشروع أكثر من 16 مليار ريال، ويتميز المشروع بموقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة بشمال مدينة الرياض، حيث يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، كما يمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 398.269 مترا مربعا.



وسيعكس الأفنيوز- الرياض العمارة السلمانية التي تتسم بطراز معماري يجسد الأصالة والحداثة، بتصميم مستلهم ويحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة ليعكس وجوده في قلب نجد بالرياض، كما سيتميز بتصاميم حديثة داخل المجمع وعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية المملكة العربية السعودية.



وبالإضافة إلى ذلك، ستستعرض الشركة مشروعا يقع مشروع «الأفنيوز- الخبر» الذي يقع بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 168.532 مترا مربعا.



كما سيضم الأفنيوز- الخبر 8 مناطق تسوق، ومساحات خاصة للترفيه و10 صالات سينما، بالإضافة إلى برجين، حيث سيضم البرج الأول فندق فور سيزونز، والثاني فندق كانوبي أحد علامات هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب وقاعات مؤتمرات، ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 6 آلاف مركبة.