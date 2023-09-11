اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) أنشطة مشروع التدريب الميداني والعمل الجزئي لحديثي التخرج، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعيتي الفنطاس ومدينة صباح الأحمد السكنية التعاونيتين، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى التركيز على تدريب وتأهيل المشاركين للإسهام في العمل ضمن قطاع المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة المصرفية للأفراد في KIB.



وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «لقد حقق هذا البرنامج كل النتائج المرجوة من حيث تمكين الشباب الكويتيين حديثي التخرج المشاركين فيه من التمتع بالتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجال المصرفي، إضافة إلى تزويدهم بالخبرات الأساسية المناسبة لمساعدتهم في الاندماج بسوق العمل. وخلال البرنامج، الذي استمر لمدة 60 يوما، قدم KIB للمتدربين المشاركين مكافأة نقدية وحوافز أداء متميزة، إلى جانب الشهادات المعتمدة التي تؤكد مشاركتهم ونجاحهم فيه». وأشاد الشمري بالبرنامج التدريبي المتقدم، لافتا إلى أنه كان مخصصا لحديثي التخرج من جامعة أو معهد (دبلوم) أو ثانوية عامة، من قاطني منطقة الفنطاس أو مدينة صباح الأحمد. وأضاف أن هذه المبادرة المهمة تعكس رؤية KIB وجهوده المتواصلة في التعاون مع كل الجهات المعنية والمهتمة بتمكين الشباب الوطني، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية تعزز قدراتهم وتسهم في بناء مجتمع مزدهر ومستقبل واعد للكويت.



تجدر الإشارة إلى أن KIB لا يوفر جهدا في تعزيز مكانته بين أوائل داعمي الكفاءات الشابة الوطنية، كدليل على رغبته في الارتقاء بمفهوم العمل الجماعي وتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في المجتمع، وذلك عبر تنظيم مثل هذه المساهمات وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بهدف الإسهام في توفير فرص عمل حقيقية للشباب تواكب طموحاتهم المهنية في العديد من القطاعات، وخاصة القطاع المصرفي، للمضي قدما نحو بناء مستقبل مهني ناجح.