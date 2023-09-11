في إطار جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، وانطلاقا من دوره في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، أطلق بنك الخليج حزمة من العروض الحصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع، بالتعاون مع عدد من المتاجر والمواقع الإلكترونية الشهيرة، بخصومات تتراوح بين 10% و25%.



وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تتواصل عروض بنك الخليج من خلال خصومات حصرية تصل إلى 20% على منتجات العودة للمدارس في المتاجر وعلى موقع وتطبيق سنتربوينت، علما أن العروض متواصلة حتى 20 سبتمبر داخل المتاجر و30 سبتمبر عبر الإنترنت.



كما يقدم بنك الخليج عروضا حصرية على منتجات العودة للمدارس بخصومات حصرية 10% في فيري هب Fairyhub عبر الموقع وتطبيق الموبايل، وكذلك خصما بنسبة 15% في متاجر لولو هيبرماركت، وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر الجاري.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: «يحرص بنك الخليج على مواكبة تطلعات المجتمع في مختلف المناسبات والمساهمة بدور بارز في بناء مستقبل قادة ورواد المستقبل، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة».



ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت وهو برنامج «نقاط الخليج»، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران حول العالم، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300 ألف فندق حول العالم.



وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرهم.