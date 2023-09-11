هل هناك فائدة من تناول بعض الفواكه والخضراوات بقشرها؟



وفقاً للدكتورة إيرينا منصوروفا فإنه من الأفضل تناول بعض الفواكه والخضراوات بقشرها لأنها تحتوي على الفيتامينات. وتشير الخبيرة إلى أن قشرة الجزر تحتوي على فيتامين А وأملاح البوتاسيوم. أما قشرة الخيار والباذنجان فتحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية، حيث تحتوي قشرة الخيار على البوتاسيوم والألياف الغذائية وبيتا كاروتين. أما قشرة الباذنجان فتحتوي على المغنيسيوم والألياف الغذائية والفلافونويد.



وبالإضافة إلى ذلك، يفضل تناول التفاحة بقشرته لأنها تحتوي على فيتامين A وC. ولكن على الأشخاص الذين يعانون من قرح في الجهاز الهضمي تجنب تناول التفاح بقشرته. كما من الأفضل تناول العنب والطماطم والليمون وحتى الرمان.



وتنصح الخبيرة بعدم تناول بعض الخضراوات بقشرها، وخاصة البطاطا التي توجد بقع خضراء على قشرتها؛ لأنها تحتوي على مادة السولانين السامة التي تسبب الصداع والغثيان والتقيؤ وتشنجات في المعدة وفقدان الوعي وحتى الموت.



وتشير منصوروفا إلى أن قشرة المانجو تحتوي على العديد من الكاروتينات والبوليفينول والألياف الغذائية والفيتامينات، ولكن يمكن أن تحتوي قشرة المانجو على بقايا مبيدات الحشرات، كما أن لها مذاقا غير مستساغ وبنية مزعجة، ويمكن أن تسبب الحساسية لاحتوائها على خليط من مركبات Urushiol العضوية الزيتية السامة.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»