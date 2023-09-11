

استقرت الفنانة دنيا سمير غانم على استقبال العام الجديد 2024، على خشبة المسرح، مثلما فعلت العام الحالي، ووافقت على تقديم موسم جديد من أول عرض مسرحي لها بعنوان «آنستونا»، بعد توقف طويل بسبب مشاركتها في موسم شهر رمضان بمسلسل «جت سليمة».



ومسرحية «آنستونا» تعد أول تجربة لدنيا على خشبة المسرح، من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج محمد أحمد السبكي، إخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم، كل من: بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج، وتضم المسرحية 5 أغان واستعراضات تقدمها دنيا، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.