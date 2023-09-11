يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة فريق الكهرباء العراقي بالبصرة يوم 19 الجاري في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي، التي تضم إلى جانبهما الوحدات الأردني والاتحاد الحلبي السوري.



ومن المقرر أن يخوض «الأبيض» مواجهة تجريبية أمام الفحيحيل بعد غد الأربعاء، علما بأنه تغلب على النصر 4-1 في مباراة ودية أقيمت الخميس الماضي. ويفتقد الكويت جهود مجموعة من اللاعبين في كأس الاتحاد الآسيوي بسبب عقوبات سابقة أعقبت مباراة الفريق أمام جبلة السوري في ذات البطولة العام الماضي.



ويغيب عن «الأبيض» كل من الحارسين عبدالرحمن كميل (إيقاف 4 مباريات) وضاري العتيبي (6 مباريات)، والمهاجمين يوسف ناصر (6 مباريات) وإبراهيم كميل (8 مباريات)، إلى جانب اعتماد عقوبة الطرد بحق المدافع مشاري غنام.



ويعاني الكويت من جملة من الإصابات في الوقت الحالي يتقدمهم المغربي مهدي برحمة وعمرو عبدالفتاح «عموري» وإبراهيم كميل.