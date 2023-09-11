مبارك الخالدي



يأمل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم مواصلة مسيرة انتصاراته، وذلك عندما يلتقي مساء اليوم مع منتخب قرغيزستان في معسكر الأزرق المقام بمدينة دبي ضمن تحضيراته لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، حيث يلعب الأزرق في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر والهند والفائز من أفغانستان ومنغوليا.



والمباراة هي الثانية للمنتخب في معسكره بعدما فاز في اللقاء الأول على منتخب البحرين 3-1. ويتطلع الجهازان الفني والإداري لمواصلة نغمة الفوز تعزيزا للثقة التي ظهر عليها منتخبنا الوطني الآونة الأخيرة، وهي أول مؤشرات التصحيح لاستعادة شخصية الكرة الكويتية وتحقيقا لاستراتيجية اتحاد كرة القدم الرامية إلى الارتقاء بالتصنيف الدولي لمنتخبنا، إذ من المتوقع أن يحقق الأزرق قفزة في ترتيبه الدولي مع ختام فترة التوقف الدولي.



ومن المقرر أن يختتم الأزرق معسكره بعد المباراة، على أن يبدأ فترة إعداده الأخيرة أكتوبر المقبل، وتتضمن مباراتين دوليتين أمام منتخب الإمارات في 12 منه ومنتخب سورية في 17 منه، وذلك قبل مواجهة منتخب الهند في أولى مواجهاته بالتصفيات.



الأولمبي يستعد للعراق



وفي جانب متصل، يجري منتخبنا الأولمبي تدريبه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة منتخب العراق الأولمبي غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.



ويمتلك كل من الأزرق والعراق 6 نقاط، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية للمنافس لتصدر الترتيب، كما أنه سيلعب بفرصتي الفوز والتعادل، بينما يتطلع الأزرق إلى تحقيق الفوز لحسم موقفه من التأهل والابتعاد عن الحسابات المعقدة.



وكان الأولمبي قد فاز أول من أمس على منتخب مكاو 3-0، وأحرز الأهداف الثلاثة اللاعب سلمان العوضي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.



وفي هذا الإطار، قلل مدرب الأزرق البرتغالي ايمليو بيكسي من أهمية كثرة الأهداف، وقال عقب المباراة: نحن نلعب للفوز وصدارة المجموعة، وهذا ما تحقق أمام مكاو رغم أسلوب التكتل الدفاعي ولا زالت ثقتنا بلاعبينا المقاتلين كبيرة ونحن نراهن عليهم فلديهم الكثير، مشيرا إلى أن كثرة أهداف المنتخب العراقي ليست دليلا على القوة، وانه لا يحبذ المقارنات بين منتخبي العراق والكويت، مؤكدا أن منتخبنا لايزال يمتلك الكثير ليقدمه.