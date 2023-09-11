هادي العنزي



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على ملعب ستاد ثامر نظيره العربي في أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY)، على أن يلتقي اليرموك مساء الجمعة المقبل في ثاني مبارياته الودية، فيما سيختتم تحضيراته لاستئناف الدوري الممتاز بلقاء يجمعه مع القادسية 21 سبتمبر الجاري.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة د.محمد المشعان لرفع النسق العام للفريق، وزيادة الانسجام بين اللاعبين من خلال المباريات الودية الثلاث، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للجميع على حد سواء لإثبات أحقيتهم بالمشاركة مع الفريق في الجولات المقبلة بالدوري، وكذلك لخلو قائمة المصابين من الأسماء.



ويفتقد «السماوي» جهود 7 لاعبين، حيث يغيب فواز عايض وسعود الجناعي وعذبي شهاب لتواجدهم مع المنتخب الأول في معسكره الإعدادي في دبي، فيما يشارك الرباعي مهدي دشتي، عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي وعثمان الدوسري، مع المنتخب الأولمبي الذي يخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (تحت 23 سنة)، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.