يعقوب العوضي



يعود إلى البلاد منتخبانا الوطنيـــان للناشئين والشبـــــاب لكرة اليد بعد أن أنهيا معسكرهما التدريبي في مونتنيغرو، والذي يستعدان من خلاله لبطولة المنتخبات العربية للناشئين المقررة بمدينة المهدية في تونس من 17 حتى 24 نوفمبر المقبل وبطولة البحر المتوسط بالإضافة إلى البطولة الودية التي ستعقد في «أرينا مول» بحضور المنتخبين السعودي والبحريني أيضا.



وكان المنتخبان قد غادرا معا في رحلة إعداد استمرت 3 أسابيع ركز فيها الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية بعد مرحلة الإعداد البدني في البلاد على صالة الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم وصالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية.



ويتطلع الاتحاد إلى تأسيس مدرسة تدريبية موحدة بالاعتماد على مدربين الجبل الأسود ماركو مارتينوفيتش ومساعده المدرب الوطني حسين حبيب للناشئين، ومدرب الشباب زوران ابراموفيتش ومساعده المدرب الوطني وليد العنزي.



من جانب آخر، يعود غدا حكام كرة اليد بعد ختام المعسكر الاستعدادي الخارجي، والذي انقسم بين كرواتيا وسلوفينيا وخاض خلاله الحكام عدة محاضرات نظرية وجلسات عملية وإدارة مباريات ودية تجربيه للمراحل السنية ولمنتخبنا الوطني أيضا.



وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الآسيوي عن الأندية المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية المقررة في نادي القادسية وهي كل من: الكويت، العربي القطري، الجيش العراقي، ساي الهندي، الخليج السعودي، الصلاح الفلسطيني، النسر الذهبي الهندي، الشارقة الإماراتي، الشباب البناني، الغرافة القطري، النجمة البحريني والمستضيف نادي القادسية، على أن تقام قرعة البطولة 17 سبتمبر.