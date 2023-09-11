أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي أمس أنه قرر إقالة المدرب هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا من منصبه، بعد خسارة الفريق الودية القاسية 1-4 على ملعبه أمام منتخب اليابان، وهي الهزيمة الرابعة التي يتعرض لها الفريق في 5 لقاءات.



وبات فليك أول مدرب والوحيد الذي تتم إقالته منذ استحداث هذا المنصب عام 1926.



وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف «لقد وافقنا على أن المنتخب الأول يحتاج إلى قائد جديد بعد النتائج المحبطة مؤخرا، نحتاج لروح من التفاؤل والثقة مع اقتراب أمم أوروبا 2024 في بلادنا».



وأضاف «بالنسبة لي بشكل شخصي، إنها واحدة من أصعب القرارات التي اتخذتها في فترتي حتى الآن، لأنني أقدر هانزي فليك ومساعديه كخبراء في كرة القدم وكأشخاص، ورغم ذلك فإن النجاح الرياضي مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الألماني، لذلك السبب كان القرار حتميا».



وسيتولى رودي فولر، مدير المنتخب، وهانيس وولف، المدير الفني للمنتخب الألماني لأقل من 20 عاما، ومساعده ساندرو فاغنر المسؤولية في المباراة الودية أمام فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، والتي ستقام في دورتموند غدا الثلاثاء.



وقد دفعت النتائج المتواضعة والخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة فولر للإقرار قائلا «لم نعد من المستوى الأول في أوروبا. أقترح أن نجمع شتات أنفسنا. نحن جميعا في حالة صدمة بعض الشيء.. هزيمة كهذه مؤلمة»، وتابع «علينا جميعا أن نقوم ببعض البحث عن النفس ونفكر في الأمر. ماذا سيحدث بعد ذلك، سنرى».



تصريح غريب



وكان فليك قد أكد عقب اللقاء أنه لايزال يعتقد أنه الرجل المناسب لقيادة «المانشافت» على الرغم من الهزيمة المذلة، مبينا «أعتقد أني الرجل المناسب لهذا المنصب حتى لو كان من الصعب رؤية ذلك».



وأضاف «لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث. من جهتي، مع الجهاز الفني، أعتقد أننا نحاول كل شيء لإعداد هذا المنتخب. أجد أننا نقوم بذلك بشكل جيد وأنا أعتقد أنني المدرب المناسب»، وأضاف «قبل كل شيء، نشعر بخيبة أمل كبيرة. لا نملك حاليا الوسائل اللازمة للتفوق على خط دفاع متماسك جدا».



وتابع «لقد تلقينا ضربة موجعة. علينا أن ننهض ونحاول إظهار وجه مختلف على أرض الملعب ضد فرنسا».



انتقادات لاذعة



من جـهتها، انهالت الانتقادات اللاذعة على المنتخب الألماني بعد الهزيمة المذلة أمام اليابان 1-4، وذلك قبل 9 أشهر من استضافة البلاد نهائيات كأس أوروبا 2024 وتحديدا من 14 يونيو الى 14 يوليو المقبل، وقبل يومين من المواجهة المنتظرة أمام فرنسا وصيفة مونديال قطر.



«عار عليكم!»، عنونت صحيفة «بيلد» الشهيرة في عددها الصادر أمس بعد خسارة ألمانيا في عقر دارها أمام اليابان وديا، فيما تحدثت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» اليومية الكبرى في ميونيخ عبر موقعها الإلكتروني عن «كارثة أخرى».



بدورها، كتبت صحيفة «فـرانـكفـورت ال غـمـايـن تسايتونغ»، عبر موقعها الرسمي «الرؤية الألمانية للرعب»، مع صورة للوحة الإعلانات في ملعب فولفسبورغ الذي استضاف الودية والنتيجة 1-4.



ومنذ نهاية مارس 2022 حتى منتصف سبتمبر 2023، لعبت ألمانيا 17 مباراة رسمية وفازت في 4 فقط، في حين أن هوية المنتخبات التي فازت عليها تعكس المستوى الحالي لـ «المانشافت»: البيرو 2-0، كوستاريكا 4-2، عُمان 1-0 وإيطاليا 5-2.



وفي حال استثنينا المنتخب الإيطالي، بطل «أوروبا 2021» الغائب عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم والذي يمر بدوره بمرحلة صعبة، فإن ألمانيا فازت فقط على منتخبات من الدرجة الثانية.