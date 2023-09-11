بدأ المدير الفني لفريق الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر في تدريبات رفع كفاءة لاعبيه الفنية والبدنية بعدما تسلم النادي أخيرا معدات التدريب الجديدة التي حرص النادي على شرائها لرفع كفاءة اللاعبين بناء على طلب من كولر بعد 10 أشهر من الانتظار للإفراج عنها من الجمارك، قبل أن يتسلمها الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تم استيرادها من 5 دول مختلفة بما يقرب من مليون دولار.



هذا، وقد أعلن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل رئيسا للجهاز الطبي بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة بدلا من الطبيب تامر أبو العينين.



وفي إطار آخر، نجح مسؤولو نادي فاركو في التعاقد مع اللاعب عمرو وردة لاعب الرجاء المغربي السابق من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال مصدر بالنادي المملوك لإحدى شركات الأدوية: «وردة وقع على عقد لمدة موسم واحد وقد تم عرضه من قبل أحد الوكلاء على النادي، ونتمنى أن يكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد».



وكان عمرو وردة قد فسخ تعاقده مع الرجاء البيضاوي في الشهر الماضي بعد التوقيع له بفترة قصيرة، كما فشل انتقاله إلى أحد الأندية الإيرانية والقبرصية منذ أيام قليلة.



إلى ذلك، ضرب منتخب مصر للكرة الطائرة موعدا مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة اليوم الاثنين الساعة الـ 7 مساء بتوقيت الكويت.