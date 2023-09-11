ذكرت الوكالة المعنية برصد البراكين في إندونيسيا أن بركان «آناك كراكاتو» ثار أمس مطلقا رمادا بركانيا، وصل إلى ارتفاع ألف متر من فوهة البركان.



وثار البركان لنحو أربع دقائق، مطلقا عمودا سميكا من الرماد الرمادي الداكن، من فوهة البركان، الذي كان يتحرك نحو الشمال الشرقي.



ويقع آناك كراكاتو، الذي يعني «طفل كراتاتو»، في مضيق سوندا، الذي يفصل بين جزيرتي جاوا وسومطرة، وثار البركان ست مرات منذ يونيو هذا العام، مع تصاعد عمود من الرماد بمختلف الكثافات من فوهة البركان، الذي يبلغ ارتفاعها 157 مترا. وبشكل إجمالي، ثار البركان 61 مرة هذا العام.



والبركان عند ثاني أعلى مستوى من التحذير، ورفعت السلطات وضع التحذير في أواخر أغسطس 2022، بعد أن استمر ثوران البركان منذ أوائل هذا الشهر.