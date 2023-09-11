محمد الجلاهمة



تقدم وافد إلى مخفر سعد العبدالله وأبلغ عن تعرضه لعملية سلب بالقوة من قبل 3 اشخاص لا يعرفهم استوقفوه في احدى الساحات الترابية بمنطقة سعد العبدالله وانهالوا عليه ضربا ومن ثم سلبوه مبلغ 900 دينار ولاذوا بالفرار.



وأفاد المجني عليه الذي احضر تقريرا طبيا يفيد بتعرضه لعدة اصابات خلال تسجيله القضية بأنه خلال سيره وقفت بجانبه سيارة لا تحمل لوحات ونزل منها 3 اشخاص لا يعرفهم طلبوا منه ان يسلمهم محفظته وبعد رفضه انهالوا عليه ضربا ومن ثم سرقة محفظته وبداخلها مبلغ 900 دينار.



وعليه تم تسجيل قضية جنائية سلب بالقوة وإحالتها الى مكتب مباحث مخفر سعد العبدالله للبحث والتحري عن هوية الجناة.