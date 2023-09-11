منصور السلطان



‏سيطرت 4 فرق إطفاء على حريق اندلع ظهر امس في سرداب في قسيمة صناعية بمنطقة الشويخ الصناعية خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات. وكان بلاغ ورد ظهر امس لغرفة إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق في منطقة الشويخ الصناعية، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 4 مراكز وهي الشويخ والاسناد والعارضية والعلالي الى موقع الحريق، حيث تبين ان الحريق في سرداب لقسيمة صناعية فتم على الفور تطبيق الخطة الاطفائية في إخلاء المبنى والموقع من العمال ومن ثم مكافحة النار ومحاصرتها حتى لا تمتد الى المحال والمخازن المجاورة.



وأكد مصدر اطفائي لـ «الأنباء» ان ما يقارب 50 رجل اطفاء كافحوا الحريق على مدى 4 ساعات وإخماده دون حدوث اصابات.



‏من جانبها، تهيب إدارة العلاقات والإعلام ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق شروط السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.