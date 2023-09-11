احمد خميس



تمكن رجال إطفاء مركزي البدع والسالمية من السيطرة على حريق وإخماده حيث اندلع في ديوانية خارجية لمنزل في منطقة الرميثية، تسبب في إصابة شخص تم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.



وكان بلاغ ورد مساء امس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة الرميثية وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي السالمية والبدع لموقع الحريق، حيث تبين أن النار اندلعت في ديوانية خارج المنزل، فتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها الى المنزل، وقد نتج عنه إصابة شخص تم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.