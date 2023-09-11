منصور السلطان



اكتشف رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي كمية كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع في سيارة شاب حاول الهرب ومقاومة رجال الأمن بعد استيقافه صباح أول من أمس على طريق النويصيب السريع.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي صباح أمس على طريق النويصيب السريع، تم الاشتباه بسيارة نوع «وانيت» دفع رباعي تسير بسرعة جنونية، وبعد اللحاق بها وإجبار قائدها على التوقف اتضح أنه مخمور، وخلال تفتيش سيارته احترازيا حاول الهرب والتهجم على رجال الدوريات، فتمت السيطرة عليه، وبتفتيش سيارته عثر على كمية كبيرة من المواد المخدرة عبارة عن سجائر وأكياس حشيش وشبو وحبوب مخدرة نوع لاريكا وأكياس بداخلها مادة الماريغوانا وكيميكال وحبوب «كابتي» بالإضافة الى أدوات للتعاطي وقناني خمر محلية ومستوردة. هذا، وتم اقتياد المتهم وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.