سمح مجمع اللغة العربية في القاهرة مؤخرا بإدخال كلمات جديدة في القاموس العربي، منها: «ترند» و«ترويقة» و«ترويسة» و«ترهل».



وأجازت لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع كلمة الترويقة وهي ما يؤكل ويشرب في الصباح على الريق، وكلمة الترويقة يطلقها حسبما قال المجمع أهل الشام على وجبة الإفطار.



وأوضح أنه تمت إجازتها لأنها من الفعل «روق» حيث يقال: «روق الشراب أي صفاه، والروق من كل شيء مقدمه وأوله». وأجاز المجمع كلمة «ترويسة»، وهي كلمة رئيسة أو عنوان رئيسي يذكر في رأس الصفحة لإبراز مضمون ذي أهمية خاصة، وهي مألوفة في الكتب، والمعاجم، والصحف والمجلات.



وفي سياق متصل، أجاز المجمع كلمة «الترند» المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعني موضوعا ساخنا جديدا يثار على منصات مواقع التواصل، فينتشر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويهتم به الجمهور، ويتداولونه بالحديث فيه والتعليق عليه، ويتبادلون الأخبار عنه بكثرة.



وقال المجمع إن «الترند» كلمة معربة من الأصل الإنجليزي لها وتعني نزعة أو ميل أو موضة.