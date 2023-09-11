مريم بندق



أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لا أسبقية للمسجلين في التوظيف المركزي الراغبين في العمل الحكومي حاملي كتب احتياج «ترشيح» للعمل في أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات قفزا على ترتيب أقرانهم الذين وصلوا لرقم 1 في قائمة المنتظرين، وكشف عن أنه لا يمكن إعطاء أولوية للترشيح للتوظيف لأي كان إلا لصاحب الترتيب الأول حتى وإن لم يحصل على كتاب ترشيح «احتياج فردي» للعمل في إحدى الوزارات أو الجهات أو المؤسسات الحكومية. وأوضح أنه لا شروط إضافية لأن موافقة أي وزارة أو جهة أو مؤسسة حكومية على إصدار كتاب ترشيح «احتياج فردي» لمواطن معناها توافر الدرجة الوظيفية والدرجة المالية إلى جانب احتياج هذه الجهة للتخصص الذي يحمله المواطن، لذلك لا يشترط الديوان أي شروط إضافية. وبشأن ضوابط لائحة الترشيح للعمل في حال تم ترشيح مواطن لجهة معينة وتم رفضها وإحضار كتاب ترشيح آخر للعمل في جهة أخرى، قال «الديوان»: لابد أن يقدم طلب إلغاء ترشيحه أولا، ثم يدخل في قائمة المرفوضين، وبعد التأكد من وصوله إلى الرقم 1 في هذه القائمة مجددا يتم ترشيحه على الجهة الأخرى التي حصل منها على كتاب ترشيح «احتياج فردي» آخر.