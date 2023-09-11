بيروت - خلدون قواص



دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان الى حوار وطني صادق وشفاف بعيدا عن الأنانية والشخصانية وصولا الى حلول تنقذ الوطن من الانهيار الكبير الذي يعيشه. وأكد دريان في تصريح له التزامه الحوار ونهج العيش المشترك، وحماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية والمذهبية، خصوصا أن انتخاب رئيس للجمهورية متعثر ومؤسسات الدولة مشلولة والفوضى تستشري في بلدنا، والدول العربية الشقيقة والصديقة تحاول أن تساعدنا، اذا ساعدنا انفسنا، وعلينا ان نقف معا جنبا الى جنب لإنقاذ لبنان.



وقال: التمسك باتفاق الطائف وبالعيش المشترك الإسلامي -المسيحي وبالوحدة الوطنية، والتزام نهج السلم والسلامة الكفيل بحماية الإنسان والأديان والأوطان.



وأضاف: دور دار الفتوى الإسلامي والوطني والعربي هو أساسي في لبنان الذي يعاني من أزمات تلو الأزمات، والاعتدال والوسطية هما قوة لمجابهة كل التحديات التي تعترضنا في الوطن، حيث ان الأوطان لا تشاد إلا على أسس من الحق، ولا ترتفع وتدوم إلا بدعائم من الأخلاق السامية، ونعول على حكمة وتبصر السادة العلماء كثيرا لتوعية الناس بدينهم.



وشكر المفتي دريان أعضاء المجلس الشرعي على قرارهم بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية ومفتيي المناطق. وأكد أن دار الفتوى، بأجهزتها الدينية والوقفية والخيرية والاجتماعية والطبية والرعائية والإغاثية تعمل على تعزيز وتطوير وتحديث عملها خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.



وتلقى المفتي دريان اتصالات تهنئة بتمديد ولايته من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرؤساء سعد الحريري وتمام سلام وحسان دياب، ووزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء الطوائف والمراجع الإسلامية والمسيحية والعديد من الشخصيات.