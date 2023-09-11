أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون امس الحاجة إلى حل سياسي للأزمة المستمرة في سورية، محذرا من أن الفشل في معالجة الأبعاد السياسية للأزمة سيؤدي إلى إدامة الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.



وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في حديثه للصحافيين في دمشق عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على أن معالجة الجوانب السياسية للأزمة أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية.



وحذر بيدرسون قائلا: «أعتقد أننا بحاجة إلى الاعتراف بأنه بالنسبة لسورية، بدون معالجة العواقب السياسية للأزمة، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة والمعاناة الإنسانية ستستمر أيضا». وفي معرض حديثه عن الواقع القاسي، قال بيدرسون: «للأسف (...) أصبح الوضع داخل سورية أسوأ مما كان عليه اقتصاديا خلال ذروة الصراع». وشدد بيدرسون على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2254 كأساس لعمله، وأعرب عن ارتياحه للالتزام بنهج تدريجي نحو التقدم داخل اللجنة الدستورية السورية. وحث الحكومة السورية على المشاركة بفاعلية في هذه العمليات.



وفي الختام، وجه نداء إلى المانحين على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقليص التمويل للمنظمات الإنسانية في سورية، قائلا: «لا يمكننا أن نقبل أن ينخفض التمويل لسورية بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية».