بيروت ـ منصور شعبان



أجمعت التقارير الواردة من داخل مخيم عين الحلوة على أن الوضع مازال متأرجحا بين هدوء هش وانفجار ممكن في أي لحظة، فيما المساعي ناشطة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.



وقد تحولت ساحات مخيم عين الحلوة، ظهر أمس، إلى ميادين حرب وكر وفر بين «فتح» والمجموعات التي يقودها «جند الشام»، خصوصا عند محور حطين، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وسقطت إحداها على الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا والمقفل أمام السيارات في وجهة سير نحو الطريق الساحلية البحرية، وطالت القذائف الصاروخية صيدا ودرب السيم وسيروب، كما أصيب المواطن عدنان الزكنون بالرصاص الطائش في محلة تعمير عين الحلوة، ونال هذا الرصاص سيارة متوقفة في هذه المحلة.



ودامت الاشتباكات حتى منتصف الليل بصورة متقطعة لتتوقف مدة أربع ساعات لتستأنف عند منتصف الليل، ثم استؤنفت في الرابعة فجرا، واستمرت معظم النهار.



وترافق ذلك مع إلحاح طلب أهالي الجرحى على الجهات الأمنية اللبنانية بوجوب نقلهم من مستشفى صيدا الحكومي، القريب من المخيم، إلى مستشفيات أخرى بعيدة عن مناطق الاشتباكات.



في هذا الوقت، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتشاور مع وزير الداخلية بسام مولوي إلى بلدية صيدا إزالة الخيم التي أقامها الصليب الأحمر عند مدخل صيدا الشمالي لإيواء النازحين من المخيم، لاعتبارات أمنية، وقد أزيلت هذه المخيمات بالفعل، وتقرر إيواء النازحين في المدارس الرسمية ومعها مدارس «الأونروا».



وكتب النائب أشرف ريفي عبر منصة «إكس»: «من عطل مقررات حوار عام 2006 التي تنص على تسليم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ووضعه داخلها بإمرة الدولة، ومن يدفع للعنف والمواجهة في عين الحلوة ويمده بالسلاح هو المخطط والمنفذ لما يجري منذ ما قبل وما بعد اغتيال العميد العرموشي، على يد مجموعات مرتبطة بمحور الممانعة».



وتابع «الخطة محاولة وضع اليد على المخيم، كما حاولوا في نهر البارد من خلال «فتح الإسلام» وغيرها من الفصائل المحمية، والتي تحظى بالرعاية»، وطالب ريفي «بنزع كل سلاح غير شرعي لبناني وغير لبناني، وبوضع أمن المخيمات في عهدة الدولة».



وحيا «أهلنا الفلسطينيين في عين الحلوة»، ودعا «لاستمرار التنسيق مع القيادة الفلسطينية الشرعية التي أكدت حرصها على سيادة لبنان وأمنه».



واعتبر ريفي أن «الممانعة تلعب دورا خطيرا بمحاولة خلق نهر بارد جديد في عين الحلوة كي تستعمل هذه الورقة للتخريب والفوضى».



بدوره، قال المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم عبر منصة «إكس»: «المشهد ذاته، أما الفارق 75 عاما. الفارق الآخر تبدل الأدوات: الأولى إسرائيلية، والثانية أياد فلسطينية»، مشيرا إلى أن «هذه المرة الضحية هي الجلاد، والجلاد هو الضحية»، وشدد على أن «خيم الإيواء للنازحين من عين الحلوة، خطوة أولى على طريق شطب حق العودة».



وأرفق كلامه بصورة لخيم تعود إلى «نكبة فلسطين» عام 1948، وأخرى نصبت قرب ملعب صيدا البلدي لإيواء العائلات النازحة من المخيم.