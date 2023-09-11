تقدم النائب مرزوق الحبيني، باقتراح برغبة قال في مقدمته، تُعد النهضة الحضارية للأمم وتقدمها من الثوابت التي تُبنى على جودة النظام التعليمي ومخرجاته. ولضمان إعداد جيل من الشباب يعزز من التنمية المستدامة للدولة، لا بد من توفير ظروف عمل مواتية للمعلمين، بما يسمح لهم بالتفوق في هذا المجال الحيوي، من الحقوق الأساسية للموظفين، الإجازات المختلفة. وقد تبين من خلال النظر في الأطر التنظيمية لوزارة التعليم أن فترات الإجازة للمعلمين تكون محددة سلفاً وفقًا للتقويم الدراسي، والذي يُصدر بموجب قرار من الوزارة نفسها. ويترتب على هذا التقويم معايير وقيود تحد من مرونة المعلم في استخدام فترات الإجازة بما يتوافق مع ظروفه الشخصية.

ونص الاقتراح على مايلي:

"منح المعلمين حق الاستفادة من إجازة مدفوعة الأجر تصل مدتها إلى عشرة أيام خلال العام الدراسي، يمكن للمعلم استخدامها حسب احتياجاته وظروفه الخاصة"