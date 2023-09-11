عثرت فرق البحث الإماراتية على جثة الطيار الثاني من طاقم مروحية تحطّمت قبالة سواحل البلاد أثناء رحلة تدريب مساء الخميس، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الاثنين.

وكان طياران أحدهما مصري والثاني من جنوب إفريقيا، على متن مروحية من طراز Bell 212 تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf) عندما تحطّمت قبالة سواحل إمارة أم القيوين بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي في جنوب دبي، بحسب الهيئة. وقد عُثر على جثة أحدهما بعد ظهر الجمعة، واستمرّت عمليات البحث عن الثاني في عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة إعلانها "عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة إيروغلف والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس".

وأكدت أن التحقيقات في أسباب الحادثة لا تزال "قيد الإجراء".

وبعد ظهر الأحد، أعلنت شركة إيروغلف أن "كلا أفراد الطاقم قد لقيا حتفيهما" جراء تحطم المروحية خلال "عمليات تدريب روتينية بين مطار آل مكتوم الدولي ومنصة بحرية"، علمًا انه "لم يكن على متنها أي ركاب".

من جانبها، أوضحت الشركة أنها تواصل "العمل مع السلطات لاستعادة الحطام والتحقيق في سبب الحادث".