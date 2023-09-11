برعاية وبحضور الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ورئيس لجنة القبول وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد وعدد من القادة والضباط، أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالحرس الوطني كضباط صف «رقباء أوائل» من حملة شهادة الدبلوم، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية.

وأكد نائب رئيس الحرس الوطني، أن الحرس الوطني حريص على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين من خلال قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية والدفاع عن تراب وطنهم الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، مشددا على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، ومتمنيا لمن حالفهم الحظ في القرعة التوفيق والنجاح بمسيرتهم الدراسية والوظيفية.