قالت وزارة النفط إن الكويت شاركت في الاجتماع الـ 25 للجنة المسؤولة عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في محافظة الداخلية بسلطنة عمان، حيث تمت مناقشة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية أخيرا.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح وبمشاركة وفد من الهيئة العامة للبيئة ناقش مجموعة من المواضيع البيئية من بينها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020 ومتطلبات الوضع البيئي الراهن.

وذكرت أن الاجتماع ناقش أيضا قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 154 الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، فضلا عن اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول الخليج ومؤتمر الأطراف الـ 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمشاركة في جناح مجلس التعاون في معرض «إكسبو الدوحة 2023» والتعاون الدولي بين دول المجلس مع مختلف الدول.

وأوضحت أن الاجتماع تناول توحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونيا بشأن التلوث البلاستيكي، كما ناقش الاجتماع موعد ومكان عقد الاجتماع القادم للجنة المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.

وبينت أن المسؤولين اطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن الخطة الاستراتيجية للجنة شؤون البيئة وعن توصيات اللجان الفنية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية حول تنفيذ المبادرات، حيث اتفقوا على الاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل.