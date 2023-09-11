ثامر السليم



واصل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام سد الفراغ في المناصب القيادية بالهيئة، حيث أصدر عددا من القرارات الخاصة بتسكين المناصب القيادية بالأصالة والندب والتكليف، للعمل على سد الشواغر في هذه المناصب قبيل بدء العام الدراسي الجديد، أبرزها ندب د.محمد الحيان للقيام بأعمال نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث لحين تعيين نائب للقطاع، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وندب د.عبدالله العجمي للقيام بأعمال مساعد نائب المدير العام لجودة الخدمات اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الدراسي ولمدة عام بالإضافة إلى عمله الأصلي. ووافق على ندب د.فارس العجمي للقيام بأعمال عميد كلية الدراسات التجارية لحين تعيين عميد للكلية، بالإضافة إلى عمله الأصلي.



وجاء في القرارات ندب د.ليلى الشطي للقيام بأعمال عميد كلية التمريض لحين تعيين عميد للكلية، بالإضافة إلى عملها الأصلي، كما أصدر المدير قرارا بندب د.يوسف العنزي للقيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الرعاية والخدمات الطلابية بكلية التربية الأساسية لمدة عام، بالإضافة إلى عمله الأصلي، كما ندب د.عبدالمجيد الموسوي للقيام بأعمال مساعد للأنشطة والشؤون الطلابية بعمادة شؤون الطلبة لمدة عام، بالإضافة إلى عمله الأصلي، كما أصدر كذلك قرارا بندب طارق الكندري للقيام بأعمال مساعد المدير لشؤون المتدربين في المعهد الصناعي «الشويخ» اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام التدريبي المقبل ولحين تعيين مساعد لمدير المعهد، بالإضافة إلى عمله الأصلي.



ووافق الفجام على ندب د.سعاد البشر للقيام بأعمال رئيس قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية لحين تعيين رئيس للقسم بالإضافة الى عملها الأصلي، وندب د.مجبل السعيدي للقيام بأعمال رئيس قسم المحاسبة بكلية الدراسات التجارية اعتبارا من 26 الجاري حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024، وندب عبدالله العتيبي للقيام بأعمال رئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات التجارية اعتبارا من 23 أكتوبر المقبل حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024.