قالت المدير العام للإدارة المركزية للاحصاء بالإنابة منية القبندي إن الكويت شاركت أمس الاثنين في الاجتماع الـ 10 للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي، حيث جرى مناقشة منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومشاركة المرأة الخليجية في التنمية.



وأضافت القبندي، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الإحصاء الخليجي في العاصمة العمانية مسقط بحث مشروع قياس الاقتصاد الرقمي وبناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة.



وأوضحت أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات من بينها تطوير منظومة العمل الإحصائي الخليجي وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس للارتقاء بالعمل الإحصائي وتحقيق الدعم والتنسيق في المجالات الإحصائية كافة.



وأشارت إلى تركيز المجتمعين على القضايا ذات الأولية والتي تبرز أهمية التعاون بين مراكز الإحصاء الوطنية في دول المجلس وضرورة التنسيق المستمر لضمان توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة والمتكاملة التي تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات المستنيرة.



وبينت القبندي أن النقاشات المستفيضة تناولت مشروع قياس الاقتصاد الرقمي الذي يتضمن التجارة الإلكترونية، فضلا عن دراسة تعزيز الاستفادة من السجلات الإدارية في قطاع السياحة، ودراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع.



وتتكون اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون من رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء وممثل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي.