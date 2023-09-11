عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين 11/9/2023 في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ وقرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يكون يوم الخميس الموافق 28/9/2023 عطلة رسمية تعطل فيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.



وفي إطار اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع التنموية في دولة الكويت أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باستكمال العمل في شأن مشروع ميناء مبارك الكبير مؤكدا على ضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.



كما ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة بلجنة الشؤون القانونية وقرر الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء كلية الإطفاء ورفعه لسمو نائب الأمير.